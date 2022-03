© Copyright : Said Kadry / Le360

Le cinéma Alcazar de Tanger ouvrira ses portes à la fin du mois de mars. C'est ce que confirme l'association Tanjaflam dans une déclaration pour Le360 en marge d'une visite des travaux de réhabilitation de cette salle historique, hier lundi 7 mars.

A cette occasion, un test technique de son et lumière a été effectué avec la projection du film «Royal Wedding» avec Fred Aster et Jane Powell.

Le Cinéma Alcazar appartient à la première génération de salles de théâtre et de cinéma de Tanger. Créée en 1913 par un marchand juif d'origine andalouse, la salle Alcazar a accueilli de nombreuses troupes de théâtre mais également des chanteurs de renom, puis les représentations théâtrales se raréfièrent, pour faire place au cinématographe. Le «Teatro Alcazar» devint le «Ciné Alcazar». L'établissement devint le lieu de rencontre de tous les amateurs de cinéma.

Grâce aux travaux d’aménagement, de réhabilitation et d'équipement dont elle a bénéficié après trois décennies d'abandon, la salle Alcazar renaît de ses ruines pour retrouver sa place de lieu culturel historique, bien ancré dans la mémoire de la ville et de ses habitants, marocains et étrangers, destiné à redonner aux tangérois et aux visiteurs l'éclat d'une vie culturelle riche et prometteuse, espace de mémoire autant que salle de cinéma d'avenir, visant à éduquer et divertir.

Les travaux d’aménagement et d'équipement qu'a connus le cinéma Alcazar est l'un des plus important des projets réalisés dans le cadre du programme de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger, qui a été supervisé par la Wilaya de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et de la Culture et de la Communication - Commune de Tanger et l'Agence pour le Développement des Provinces du Nord. Un budget de 8 millions de dirhams a été alloué aux travaux de rénovation.

Dans le cadre d'une approche participative, la gestion d’Alcazar a été confiée à l’Association TanjAflam qui prendra en charge la programmation des activités pédagogiques et cinématographiques, en mettant l'accent sur les aspects éducatifs au profit de la population de la ville.