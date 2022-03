Inauguré au début du XXe siècle, l’historique cinéma Alcazar de Tanger a enfin été réhabilité, après avoir été laissé à l'abandon pendant des années. Premières images.

Dans le quartier de Marshane, l'Alcazar a été réhabilité suite à un programme de restauration des cinémas du Maroc, après s'être dégradé au fil des ans, et être devenu un vrai dépotoir et une ruine. C'est dans la lignée d'un projet plus global de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger, que l’Alcazar peut aujourd'hui être considéré comme l'un des monuments historiques de la ville.

Certains des éléments architecturaux qui définissaient cette salle de cinéma, dont sa façade, ont été renouvelés. Des sièges et des équipements techniques ont été ajoutés. D'anciennes affiches d'importantes œuvres cinématographiques ont été projetées, ou encore ont été collées aux murs, à l'intérieur de cette salle de cinéma.

Les autorités locales à Tanger, dont l’Agence pour la promotion et le développement du nord (APDN), maître d'ouvrage de ce projet de réhabilitation, ont choisi de conserver l’architecture typique de cette ancienne salle de projection, tout en préservant certains de ses éléments architecturaux.

Inauguré en 1914, l'ancien Petit théâtre de l’Alcazar abritait, à ses débuts, des représentations théâtrales, avant de devenir une salle de cinéma à part entière. Puis sa décadence s'est progressivement installée. Abandonné et en décrépitude, son l'architecture, typique du débuts du XXe siècle, se devait d'être sauvée.

Plusieurs associations culturelles, de défense du patrimoine, tant tangéroises que régionales avaient à plusieurs reprises insisté auprès des autorités pour que cette salle retrouve son lustre d'antan. Des appels qui ne sont pas restés vains, au vu du résultat aujourd'hui.