Tanger: les autorités déclarent la guerre à la mendicité en groupes

La mendicité est punie par les législations nationales, le faire en groupes est intolérable et cela aggrave la situation.

Selon Al Akhbar, dans son édition datée de ce jeudi 11 mai, les autorités de Tanger mènent une campagne contre ce phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur aux sorties et aux entrées de la ville et à des heures impossibles de la nuit et avec les dangers que cela implique aussi bien pour les femmes, qui constituent le gros du contingent des mendiants, que pour leurs enfants obligés de «servir» à des heures tardives de la nuit.

Al Akhbar affirme que l’un des groupes parlementaires a saisi, dans ce sens, le gouvernement pour lui demander ce qu’il comptait faire pour contrer ce phénomène. Et surtout que des familles entières ont installé des refuges de fortune près de la rocade de la ville de Tanger pour se livrer à cette activité de mendicité en groupe.

Que deviennent les enfants dans ce cas? Que faire de ces familles habitant des refuges en plastique? Al Akhbar affirme que le gouvernement est dans l’obligation d’agir et vite pour mettre fin à cet état de fait qui ternit l’image de la ville et du pays.

Pour rappel, la mendicité est illégale au Maroc. Les sanctions sont aggravées quand cela implique des enfants mineurs ou des personnes en situations de handicap.