Tanger: le lobby des bars et cafés à chicha fait de la résistance

Les éléments de la police de la wilaya de Tanger, accompagnés par les autorités compétentes, ont effectué, dans la nuit de lundi à mardi, une descente dans des boîtes de nuit installées sur la corniche de Tanger pour non-respect des horaires officiels de fermeture.

Ces boîtes de nuit et des cafés à chicha ou à «narguilé» tentent d’imposer leurs propres lois en violant les lois en vigueur, mettant à profit les nombreux visiteurs nationaux et étrangers dans la ville. Lors de cette descente, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 27 juillet, il a été procédé à «la saisie d’une grande quantité de narguilé et de tabac à chicha (maessel)».

De même, précisent les sources du quotidien, «il a été procédé à l’arrestation du gérant d’une boîte de nuit qui a refusé d’obtempérer aux consignes des autorités compétentes lors de cette descente».

D’après les sources du quotidien, il a été convenu que «les cafés et restaurants à chicha fermeraient leurs portes à 1 heure du matin, alors que les boîtes de nuit pourraient continuer leurs activités jusqu’à 3 heures du matin».

Pour ce qui est des espaces de vente d’alcool, «l’heure de fermeture ne devrait pas dépasser 22 heures», précisent les mêmes sources.

Ces nouvelles mesures prises par les services de la wilaya de Tanger, poursuit le quotidien, visent à réduire les rassemblements de jeunes et des moins jeunes dans les cafés à chicha tard dans la nuit, les risques d’accidents de la circulation et les altercations qui éclatent dans les boites de nuit et leurs parages.

Ces mesures ont donc pour objectif d’assurer un environnement calme, sûr et sécurisé, permettant au divertissement de fonctionner dans le respect des lois en vigueur.