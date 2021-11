© Copyright : Adil Gadrouz

Suite à la décision des autorités marocaines, Royal Air Maroc informe ses clients que les vols entre le Maroc et la France sont annulés à partir du 26 novembre 2021 à 23:59. En conséquence, la compagnie propose donc un changement de billet sans pénalité ou un remboursement en numéraire.

Sur son compte Twitter, la compagnie aérienne nationale a annoncé, ce jeudi 25 novembre 2021, que suite à la décision des autorités de suspendre les vols vers et depuis la France, un changement de billet est autorisé sans pénalités, avec une éventuelle application de la différence tarifaire, pour une date de voyage jusqu’au 31 janvier 2022 depuis ou vers la même destination ou un autre point en Europe.

Le transporteur aérien a souligné que ce remboursement sera sous forme d’avoir non transférable et non cessible, valable 12 mois à partir de la date de l’émission, tout en précisant que cet avoir est remboursable sous forme numéraire à la fin de sa validité si non utilisé, et sur demande du client 3 mois au plus tard après son échéance. Le client pourra également demander le remboursement en numéraire durant la validité de son billet.

Pour ce faire, RAM précise également que le client est tenu de se manifester auprès de son point de vente initial pour demander son avoir, tout comme le remboursement en numéraire et ce, durant toute la période de validité du billet.

Le nombre de nouvelles contaminations en France a presque quintuplé en l'espace d'un mois, passant de 6.603 cas le 26 octobre 2021 à 32.591 le 24 novembre 2021. Environ 8.000 classes en écoles primaires sont actuellement fermées en France où le Covid-19 a déjà tué plus de 118.000 personnes. Le taux d’incidence est repassé au-dessus de 170 ces derniers jours, soit un niveau trois fois supérieur au seuil d’alerte, fixé à 50 par le gouvernement.