Covid-19: le Maroc suspend les vols directs avec la France

Un avion de la compagnie nationale, Royal Air Maroc.

Après la Russie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, le Maroc suspend tous les vols de passagers en provenance et à destination de la France et ce, à partir du 26 novembre à 23h59, a appris Le360 de sources concordantes.

Les autorités marocaines ont décidé, ce jeudi, de suspendre les vols réguliers de passagers à destination et en provenance de la France, à partir du vendredi 26 novembre 2021 à 23h59, a appris le360 de sources concordantes. Cette décision, motivée par des raisons sanitaires, entre donc en vigueur demain à 23h59, et restera effective jusqu’à nouvel ordre. La France qui fait face à la cinquième vague a annoncé, jeudi 25 novembre 2021, un durcissement des contraintes et s’apprête à ouvrir le rappel contre le Covid-19, le plus souvent la troisième dose, à tous les adultes dès 5 mois après leur dernière injection, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Transport aérien: à cause du Covid, le Maroc suspend ses vols depuis et vers les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne Environ 8.000 classes en écoles primaires sont actuellement fermées en France où le Covid-19 a déjà tué plus de 118.000 personnes. Le taux d’incidence est repassé au-dessus de 170 ces derniers jours, soit un niveau trois fois supérieur au seuil d’alerte, fixé à 50 par le gouvernement. Le Premier ministre, Jean Castex, a été testé positif au coronavirus, lundi soir.

Par Wadie El Mouden