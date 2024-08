Sondage: deux Marocains sur trois favorables aux certificats de mariage à l’hôtel

Un sondage réalisé par le groupe Sunergia, portant sur l’obligation pour les couples de présenter un contrat de mariage dans les hôtels révèle que 72 % des interviewés approuvent cette formalité tandis que 14% la refusent et que 14% n’ont pas d’avis sur ce sujet.

D’après les résultats du sondage, 16% des hommes s’opposent à cette pratique contre 12% dans les rangs des femmes. Les catégories socioprofessionnelles «A» et «B» représentent 25% des opposants. Les jeunes âgés de 25 à 34 ans sont 17%, talonnés de près par les jeunes âgés de 18 à 24 ans (16%).

Conclusion: plus le niveau de vie est faible, plus les Marocains approuvent cette formalité. Ainsi, ils sont 52% dans la catégorie socioprofessionnelle «TH» et «J», 49% dans la catégorie «T» et 46% dans les deux catégories «A» et «B».