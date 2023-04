Sociétés régionales multi-services: les syndicats ne décolèrent pas

Les salariés et cadres du secteur de l’eau et de l’électricité étaient en grève, jeudi 27 avril, à l’appel de six organisations syndicales les représentant.

Ce vendredi, ils comptent réitérer avec un sit-in devant la direction générale de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), rapporte Al Ahdath Al Maghribiya dans sa livraison de ce vendredi 28 avril.

Pour résumer, les salariés de l’ONEE s’opposent à une quelconque privatisation de l’Office. À les croire, soustraire cet office à la tutelle de l’Etat équivaudrait à remettre en cause la souveraineté énergétique du Royaume.

Par la même occasion, les syndicats signataires d’un appel commun appellent à assainir la situation administrative et sociale des salariés et à fournir plus d’efforts sur certains aspects comme les centres de vacances, les assurances et les retraites.

La publication rappelle que le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, avait essayé de faire preuve de pédagogie lors de la présentation du projet de loi instituant les sociétés régionales multi-services. Il avait affirmé que ce nouveau mécanisme était à même de rompre avec une gestion devenue archaïque, surtout dans le milieu rural.

L’installation des sociétés régionales multi-services, avait insisté le responsable gouvernemental, ne signifie absolument pas un désengagement total de l’Etat.