Signature d’un accord de partenariat entre l’Institut royal de la culture amazighe et l’Office des changes

La convention a été signée ce mardi 28 février à Rabat par Hassan Boulaknadal, directeur de l’Office des Changes et Ahmed Boukkous, recteur de l’IRCAM.

Le document définit les domaines et les modalités de coopération entre les deux institutions en matière de formation, de renforcement des compétences et d’appui technique en vue d’intégrer la langue amazighe au sein de l’Office des changes.

Les deux parties se sont félicitées de l’instauration de ce premier partenariat, appelé, selon Ahmed Boukkous, à s’élargir à d’autres ministères et établissements publics.

Le directeur de l’office des changes et son hôte ont indiqué que cette coopération va contribuer à la mise en œuvre du caractère officiel de l’amazigh, conformément à la Constitution du Royaume et à la loi organique n°26-16, fixant le processus de mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe.