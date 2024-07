Santé: nouvelle baisse des prix des médicaments

Une nouvelle baisse des médicaments est actée. Faisant l’objet d’une décision du ministère de la Santé, publiée au Bulletin officiel en arabe du 4 juillet 2024, cette révision a concerné une liste de 35 médicaments.

Alors qu’elle est dérisoire pour une bonne partie des médicaments concernés, se chiffrant parfois à quelques centimes, cette baisse est plutôt importante pour d’autres. Il en est ainsi pour le médicament «Erluntas», destiné à traiter le cancer, dont le prix a été réduit de 508 dirhams, à 8.943 dirhams.

«Lirapyn», médicament utilisé dans le traitement des crises d’épilepsie partielles, a vu le prix de sa présentation de 300 mg, en boîte de 180 gélules, reculer de 29 dirhams, à 1.101 dirhams. Idem pour «Lyrica 300 mg» (boîte de 56 gélules), utilisé pour traiter l’épilepsie, les douleurs neuropathiques et le trouble anxieux généralisé (TAG) chez l’adulte, dont le prix a baissé de 46 dirhams, à 593 dirhams.

De la baisse pour l’insuline aussi

Il s’agit aussi de «Pradaxa 110mg» (boîte de 60 de gélules), indiqué pour le traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) et des embolies pulmonaires (EP), et dans la prévention des récidives de TVP et d’EP chez l’adulte. Son prix a été réduit de 99 dirhams à 803 dirhams. L’insuline soluble «Ryzodeg Flextouch 100 unités/ml» (solution injectable en cartouche de 3 ml, boîte de 5 stylos préremplis) a aussi vu son prix diminué de 282 dirhams, à 900 dirhams.

Parmi les autres médicaments dont la baisse de prix est notable, figure aussi «Immunohbs 180 UI/ml» (solution injectable, boîte d’un flacon de 1ml), destiné à la prévention de la réinfection du virus de l’hépatite B après transplantation du foie. Son tarif public a baissé de 76 dirhams, à 1.035 dirhams.