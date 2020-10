© Copyright : DR

Alors que la compagnie nationale vient de se séparer de 180 pilotes, dont 65 suite à une procédure de licenciement économique, un groupe de 16 élèves pilotes vient de rejoindre l’École Royale de l’Air (ERA) après avoir réussi le concours lancé par RAM.

Ces élèves pilotes font désormais partie de la première promotion des pilotes de ligne civils dont la formation a été confiée à l’Ecole Royale de l’Air (ERA), relevant des Forces Royales Air (FRA).

Depuis la fermeture en 2011 de l’Ecole nationale des pilotes de ligne (ENPL) à Casablanca, la RAM confiait la formation de ses pilotes à l’Ecole nationale de l’Aviation civile (ENAC)de Toulouse, en France. Seulement voilà, les choses ont changé depuis la sortie d’un nouveau décret, début juillet dernier, autorisant l’ERA à former les pilotes de RAM, et ce dans un cadre contractuel entre l’Administration de la défense nationale et la compagnie nationale.

Cette nouveauté réglementaire a poussé le transporteur public à réorienter vers l’ERA les candidats sélectionnés en février suite à un concours organisé en partenariat avec l’Ecole nationale de l’Aviation civile de Toulouse.

Ainsi, parmi 24 candidats retenus à l’issue de ce concours, 16 ont finalement rejoint le campus de l’ERA à Marrakech, nous confie une source autorisée à RAM. La formation a démarré le 15 septembre.



Le cursus de formation à l’ERA dure 4 ans et comprend une formation universitaire (six semestres) et une autre militaire et professionnelle (deux semestres). Une fois sorti de l’ERA avec son statut d’Officier de réserve, le pilote doit compter au moins une année supplémentaire, le temps de justifier d'un «stage ab-initio» (une formation sur simulateur) et d'accumuler un minimum de 300 heures de vol avec instructeur. «La première promotion des pilotes civils formés à l’ERA, conformément au décret de juillet 2020, ne sera pas opérationnelle avant septembre 2025», déduit ce commandant de bord, membre de l’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL).

Il convient de noter qu’aucune garantie d’embauche à RAM n’est accordée aux candidats au concours d’accès à la formation des pilotes de ligne, le recrutement étant subordonné aux besoins réels de la compagnie à la date d’obtention du diplôme.

En revanche, une fois recruté après l’obtention de son diplôme, le pilote s’engage à ne pas quitter les rangs de la compagnie pendant une période de dix ans. En cas de non-respect de son engagement, le futur copilote devra rembourser un montant de 850.000 dirhams, soit l’équivalent des frais de formation supportés par la compagnie.

Cette dernière clause, appelée «dédit formation», n’a pas été du goût de certains membres de l’AMPL. Pour eux, le montant à rembourser doit être calculé au prorata temporis, en tenant compte de la durée pendant laquelle le pilote a tenu son engagement.