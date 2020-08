Pilote de ligne et copilote.

On en sait un peu plus concernant la formation par l’armée des pilotes de ligne. Un récent décret du chef de l’Exécutif apporte de nouveaux éléments. Les détails.

Les choses se précisent concernant la formation des pilotes de ligne par les Forces Royales Air (FRA).

Selon les termes d’un décret signé par Saâd-Eddine El Othmani le 29 juillet, et publié au Bulletin officiel du 30 du même mois, les critères de sélection des candidats, leur séjour dans les centres de formation des FRA ainsi que les modules de formation militaire et professionnelle seront déterminés dans la convention qui sera signée entre les compagnies aériennes nationales et l’armée.

Pour ce qui est du programme de formation militaire, il sera défini par une décision du chef d’Etat-major.

Au terme de leur formation chez les FRA, les pilotes de ligne feront partie des officiers de l’armée de réserve et devront se soumettre aux législations en vigueur en la matière.

Pour rappel, le Conseil des ministres, tenu lundi 6 juillet, a approuvé un projet de décret qui confie désormais la formation des pilotes de ligne aux académies et bases des Forces Royales Air. Ce texte a été adopté par le Parlement juste avant la clôture de sa session de printemps.