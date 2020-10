© Copyright : DR

Kiosque360. Bad buzz pour une clinique privée qui aurait confondu les corps de deux défunts, arrestation du meurtrier présumé de la petite Naima, l’affaire des subventions perçues par des artistes continue de faire polémique, la Toile s'indigne de propos islamophobes à la télé française. Round-up.

Vidéo: "very bad buzz" pour cette clinique privée qui aurait vraisemblablement confondu deux corps.

Zagora: arrestation du meurtrier présumé de la petite Naima dont le corps avait été retrouvé le week-end dernier.

Sur Facebook, on n'a pas fini de parler de l’affaire des subventions jugée indécentes et perçues par des artistes. Certains comme Nouamane Lahlou ou Said Mouskir ont décidé de ne pas les recevoir.

France: les propos islamophobes continuent de passer impunément sur les chaînes de télévision grand public.

Je ne veux pas diffuser l’ignominie des propos racistes de #Zemmour sur @CNEWS . Mais que fait le #CSA ? Combien de temps va-t-il continuer à diffuser sa haine ? #BoycottCNews — Valerie Trierweiler (@valtrier) October 1, 2020

A la maison c'est #BoycottCNews depuis + d'un an (on l'a même viré de la TNT pour ne pas tomber dessus en zappant) et la prochaine fois que j'écrirai le nom de la raclure fasciste qui y déverse sa haine ça sera pour annoncer qu'il est en taule. Que la justice fasse son travail. — Marie-Laure GB (@MarieLaureGB) September 30, 2020

Tous les publicitaires doivent voir ce qu'ils financent: LE RACISME ! #BoycottCNews pic.twitter.com/2dbSkNdlca — Vanneur (@Vanneur) October 1, 2020

#Zemmour : @SOS_Racisme porte plainte contre le polémiste qui a déclaré hier soir sur @CNEWS que "les jeunes issus de l'immigration (...) sont tous des voleurs, ils sont tous des assassins, ils sont tous des violeurs.”



Nous avons saisi le @csaudiovisuel #BoycottCNews pic.twitter.com/UPmGqoFzET — SOS Racisme (@SOS_Racisme) October 1, 2020

CNews : Débat sur les mineurs isolés



- Éric Zemmour : Il faut que tous ces jeunes comme le reste de l’immigration ne viennent plus.



- CK : Pourquoi ?



- EZ : ils n’ont rien à faire ici, ils sont voleurs, assassins, violeurs, c’est tout ce qu’ils sont, il faut les renvoyer. pic.twitter.com/NmStDki290 — BalanceTonMedia (@BalanceTonMedia) September 30, 2020

Assez d'impunité pour les racistes ! Eric #Zemmour et #Cnews repoussent chaque jour les limites de l'infamie et de l'abjection. En République, l'incitation à la haine raciale est un délit. Il ne suffit pas de #BoycottCNews. C'est à la justice de prononcer des sanctions. — Bastien Lachaud (@LachaudB) October 1, 2020