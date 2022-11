© Copyright : DR

Les débris de la fusée chinoise Long March 5B, lancée fin octobre, devraient retomber dans l'atmosphère terrestre ce vendredi 4 novembre avant de terminer leur course dans l’Océan indien. L’évènement risque de provoquer quelques perturbations des vols liant le Maroc à la France et à l’Espagne, a appris Le360 de sources concordantes.

L'espace aérien des aéroports de Barcelone, Ibiza et Tarragone et même de Corse a été fermé temporairement ce vendredi 4 novembre 2022 en raison des risques liés à la retombée «incontrôlée» de la fusée chinoise Long March 5B, qui doit finir sa course dans l'océan Indien ce vendredi.

Contactée par Le360, une source à Royal Air Maroc affirme que cette situation pourrait «induire quelques changements d’horaires de départ ou d’arrivé de vols liant le Maroc à la France et à l’Espagne».

Ces changements interviendront «en fonction des régulations imposées par l’espace aérien européen», a ajouté la même source.

Dans un tweet diffusé ce matin, les services de protection civile espagnole ont fait savoir qu’une fermeture totale de l'espace aérien prend place de 9h38 à 10h18 ce vendredi. Plusieurs aéroports espagnols ont ainsi été contraints de suspendre décollages et atterissages à Barcelone, Tarragone, et également à Ibiza en raison de ce risque de chute.

Degut al risc associat pel pas de l'objecte espacial CZ-5B travessant l'espai aeri espanyol, s'han restringit totalment els vols des de les 09:38 a les 10:18 hores a Catalunya i altres comunitats.



Els aeroports i organismes ja han estat informats — Protecci� civil (@emergenciescat) November 4, 2022

La direction française de l'aviation civile a également communiqué sur cet incident, indiquant avoir fermé l'espace aérien allant de Nice au Sud de la Corse.

#Perturbations | En raison de la rentr�e dans l'atmosph�re terrestre de d�bris spatiaux issus d?une fus�e chinoise, la France a d�cid� de fermer son espace a�rien situ� au sud de la corse de 9h30 � 10h30. pic.twitter.com/V0QQNZXb3D — Direction g�n�rale de l'aviation civile ???? (@DGAC) November 4, 2022

La fusée avait décollé de la province chinoise du Hainan lundi 31 octobre et transportait le module final de la construction de station spatiale chinoise Tiangong.