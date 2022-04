Reprise des liaisons maritimes Maroc-Espagne: voici le protocole sanitaire temporaire décidé par le gouvernement

Un bateau faisant la traversée Tarifa-Tanger.

© Copyright : DR

Faisant suite à la déclaration conjointe du Maroc et de l’Espagne, une note du Transport et de la logistique annonce à son tour, ce vendredi 8 avril 2022, la reprise immédiate et progressive de l’activité de transport de passagers par voies maritimes.

«Les compagnies maritimes exploitant les lignes maritimes desservant les ports marocains de Tanger-Med, Tanger ville, Nador et Al-Hoceima sont appelées à reprendre leur activité», souligne la note de la direction de la marine marchande, relevant du ministère du Transport et de la Logistique. Dans ce cadre, poursuit le document daté du 8 avril, une vigilance particulière doit être accordée au respect des protocoles sanitaires édictés par les pays de liaison. Par ailleurs, dans une lettre adressée à la direction de la marine marchande, le ministère de la Santé affirme avoir fixé un protocole sanitaire temporaire pour l’accès au territoire national par voie maritime. Officiel. Ouverture immédiate et progressive des frontières maritimes entre le Maroc et l’Espagne En attendant l’adoption d’un protocole sanitaire homogène pour l’accès au territoire national, les voyageurs par voie maritime sont tenus de respecter les dispositions temporaires suivantes. - Remplir une fiche sanitaire du passager, à télécharger en ligne avant embarquement (distribuée aussi à bord du navire), dûment renseignée. - Passeport vaccinal anti-Covid valide selon les exigences du pays d’origine. Les résidents au Maroc (Marocains ou étrangers) doivent avoir un passeport vaccinal valide selon le protocole national de vaccination, ou présenter un résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures (délai entre le prélèvement et l'enregistrement).

Par Said Kadry