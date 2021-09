Des élèves de la ville de Tétouan se préparent à la rentrée scolaire 2020-2021, en respectant la distanciation sociale et les mesures sanitaires et préventives contre la pandémie du Coronavirus (photo d'archive prise le 10 septembre 2020).

La rentrée effective aura lieu demain, vendredi 1er octobre 2021, en présentiel dans tous les établissements scolaires et universitaires. A ce titre, le ministère de l’Education nationale a mis à jour son protocole sanitaire, en collaboration avec le ministère de la Santé.

Dans une note adressée, ce jeudi 30 septembre 2021, aux directeurs des académies régionales, aux directeurs des établissements d'enseignement publics et privés et aux professeurs, le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique indique maintenir une stratégie qui privilégie l’enseignement en présentiel pour assurer la réussite et le bien-être des élèves, tout en limitant la circulation du coronavirus au sein des établissements.

Le ministère de l'Education nationale souligne ainsi que le nouveau protocole sanitaire devra être strictement respecté et ce, afin de préserver la santé de tous les élèves et les cadres pédagogiques et administratifs.

Concernant les mesures préventives à bord des véhicules scolaires, le ministère de l'Education nationale exige que les élèves aient au moins une dose du vaccin anti-Covid-19 au début pour bénéficier de ce service et du pass vaccinal par la suite. Une liste des élèves ayant utilisé ce service sera quotidiennement mise à jour.

Les enfants doivent se désinfecter les mains avec un produit hydroalcoolique juste avant d’embarquer dans le véhicule scolaire et en sortant. Ce dernier doit être nettoyé et stérilisé à chaque utilisation.

Le protocole sanitaire a été également renforcé dans les cantines scolaires. Les prestataires doivent ainsi respecter les conditions de sécurité lors du transport des denrées alimentaires vers les établissements. Il faut aussi assurer la propreté des cuisines, des outils et du matériel utilisés pour préparer les repas.

De plus, les personnes qui préparent et servent les repas doivent porter des couvre-chefs, des masques et des gants jetables et prendre soin de les changer régulièrement. Il faut aussi allonger la durée des services pour éviter la surpopulation dans les restaurants scolaires et adopter des périodes différentes pour fournir ce service.

Par ailleurs, les repas doivent être servis dans des boîtes individuelles en plastique. Les ustensiles utilisés doivent être à usage unique. Etudier la possibilité de servir les repas en dehors des cantines scolaires est aussi recommandé.

En ce qui concerne les espaces d’hébergement scolaire, le ministère de l’Education nationale oblige les élèves désirant bénéficier de ce service d’avoir au moins eu une première dose du vaccin anti-Covid-19 au début. Afin de continuer de bénéficier de ce service, avoir un pass vaccinal sera obligatoire.

Pour les personnes présentant des symptômes d'infection au Covid-19, elles ne doivent pas se rendre en classe. Elle doivent en revanche se présenter dans un centre de santé.

Quant à l’organisation de l'éducation physique et sportive en contexte du Covid-19, les enseignants doivent ​​réduire au maximum le nombre d'élèves dans les groupes et stériliser les entrepôts d'équipements sportifs. Il faut aussi se laver et se désinfecter les mains régulièrement, éviter de se serrer la main et ne pas échanger de bouteilles d'eau entre élèves.

Pour ce qui est des mesures pour la gestion des cas de Covid-19 détectés dans les établissements scolaires, il faut prévoir un espace à l'intérieur des écoles afin d’isoler les cas présentant des symptômes.

Lorsqu’un élève présente des symptômes, il doit être transféré dans cet espace. Il faut alors s'assurer qu'il porte un masque, contacter son tuteur, informer les autorités sanitaires et contacter un médecin du centre de santé pour prendre les mesures immédiates nécessaires.

Si une classe enregistre trois cas de Covid-19 ou plus en une semaine, la direction doit fermer cette classe et adopter l'enseignement à distance pour une période de 7 jours. Les élèves concernés doivent effectuer des tests PCR avant et à la fin de cette durée.

Si une école enregistre dix cas de Covid-19 ou plus, c'est alors l’établissement qui doit être fermé et l’enseignement à distance est adopté.

Lorsqu'un professeur, un cadre administratif ou un préposé aux services est atteint au Covid-19, il doit se mettre en isolement pendant sept jours.

Pour rappel, la rentrée aura lieu ce vendredi 1er octobre 2021, en mode présentiel dans tous les établissements scolaires. Cette décision intervient suite au bon déroulement de la campagne de vaccination des 12-17 ans et des jeunes de plus de 18 ans, ainsi qu’à l’amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume.