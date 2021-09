Port du masque et distanciation physique pour des élèves en cours dans une salle de classe de l'enseignement secondaire.

A J-1 de la rentrée scolaire et universitaire, le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce dans un communiqué que la reprise se fera dans les classes, avec la possibilité de bénéficier d'un enseignement à distance pour ceux qui le souhaitent.

"Le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce que les études débuteront effectivement ce vendredi 1er octobre 2021, comme annoncé précédemment (...) Et ce, en mode présentiel pour l’ensemble des élèves et étudiants, avec la possibilité de bénéficier d'un enseignement à distance pour les personnes qui le souhaitent", indique un communiqué du ministère, diffusé ce jeudi 30 septembre 2021.

Cette décision a été prise en prenant compte du succès de la campagne nationale de vaccination ainsi que de l'amélioration de la situation épidémiologique au Maroc, explique ce même communiqué.

Afin d’assurer une rentrée sécurisée, ajoute le ministère, le protocole sanitaire dans les écoles et universités a été mis à jour.

Dans ce contexte, le ministère de l’Education nationale appelle les étudiants, les élèves ainsi que leurs tuteurs à adhérer massivement à l’opération de vaccination destinée à protéger les apprenants, en vue de progresser sur la voie de l'immunité collective.