© Copyright : le360

Dans cet entretien à distance, le designer marocain basé à Londres Omar Chraibi, partage sa passion pour le design et raconte l’extraordinaire aventure de la création de l’intérieur du vaisseau spatial Virgin Galactic. Création pour laquelle, lui et son équipe ont été auréolés d’un des plus prestigieux prix dans le monde du design. Rencontre.

Qui est Omar Chraibi?

Je suis un designer marocain basé à Londres depuis 8 ans, chez Seymourpowell, le studio mondial de design stratégique et d'innovation.

Comment vous est venue cette passion pour le design?

Dès mon plus jeune âge, j’ai eu la piqûre artistique de ma mère et la fibre analytique de mon père. Un designer c’est quelqu’un qui va explorer, créer, remettre en question et innover. Pour moi, la vraie passion c’est de trouver de nouvelles solutions créatives pour résoudre des problèmes anciens ou nouveaux. Et pour ça, le design est un outil très puissant.

Vous et votre équipe avez créé l’intérieur du vaisseau spatial Virgin Galactic, racontez-nous cette aventure...

C’est une aventure de presque 10 ans de collaboration, qui a commencé par la vision, plutôt folle au départ, d’envoyer des touristes dans l’espace. Nous avons, depuis, «designé» en détail l’intérieur du premier vaisseau spatial commercial au monde.

Un design qui prend en compte le facteur humain avant tout, physique et émotionnel; mais aussi des contraintes techniques tels que le poids, on a dû faire appel à des applications nouvelles de matériaux et de technologies.

Vous avez été auréolé du prix Red dot Award, un prix prestigieux dans le monde du design, qu’est-ce que cela signifie pour vous?

C’est toujours un honneur de recevoir une telle reconnaissance, parmi les meilleure. Ça signifie, j’espère, que l’on peut influencer et inspirer les générations à venir. Nous ne sommes qu’à l’aube de la seconde ère de l’espace et le futur est d’autant plus brillant et excitant.

Est-ce que le Maroc vous inspire dans vos créations. Est-ce qu’on peut dire qu’il y a un peu de Maroc dans le vaisseau de Virgin Galactic?

Les designers s’inspirent souvent de ce qui les entoure, de leur vécu, de leur culture, et le Maroc en est très riche. Virgin Galactic a pour mission de rendre l’espace accessible à tous, et nous «designons» souvent autour de l’humain. Il y a un peu du monde entier dans ce vaisseau, dont le Maroc, et ce n’est qu’une question de temps avant que l’on puisse voir le tout premier astronaute marocain dans l’espace.