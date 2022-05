© Copyright : DR

Intervenant ce lundi 30 mai 2022 à la Chambre des représentants, lors de la séance plénière hebdomadaire des questions orales, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit a assuré que le chantier de mise en place du Registre social unifié (RSU) avance dans les délais impartis.

Le dispositif de ciblage des ménages qui bénéficieront des programmes sociaux de l’Etat (Tayssir, aides scolaires, subventions des produits de base…) va bon train. 120.000 personnes se sont déjà inscrites sur le registre national de la population (RNP) désormais opérationnel dans les villes de Rabat et de Kénitra, dans le cadre d’une opération pilote lancée il y a cinq mois en préparation à la généralisation du dispositif, a souligné le ministre de l’Intérieur, lors de son passage, ce lundi, à la première chambre.

«Nous travaillons actuellement sur le projet pilote du RNP qui nous permettra de calibrer le projet avant le démarrage l’année prochaine de la généralisation du Registre social unifié. Cette opération nous permettra de faire bénéficier de manière optimale les gens qui ont réellement besoin d’aide», a précisé Abdelouafi Laftit.

Le RNP assure en effet la collecte, l’enregistrement et la conservation des données identitaires démographiques et biométriques des citoyens alors que le RSU permettra d’inscrire chaque personne dans le dispositif adéquat pour bénéficier d’une aide spécifique de l’Etat, a expliqué le ministre de l’Intérieur.

Il est à noter que l’inscription au RNP se fait à la demande de tout Marocain ou étranger résident au Maroc souhaitant bénéficier des programmes d’appui social de l’Etat. Une fois inscrite au RNP, la personne se voit attribuer un identifiant digital civil et social (IDCS). Cet identifiant est utilisé comme lien d'interopérabilité entre les bases de données des administrations publiques, des collectivités territoriales ou des organismes publics qui gèrent des programmes d'appui social.

L’IDCS servira également de point d’entrée au registre social unique (RSU), autre pilier du programme de ciblage des aides gouvernementales. Le RSU contiendra les informations socio-économiques des ménages souhaitant bénéficier des programmes sociaux, afin de cibler ceux qui remplissent les conditions pour en bénéficier, sur la base d'une formule de scoring.

Les RNP et RSU sont chapeautés par l’Agence nationale des registres, une institution publique créée par la loi 72.18 et dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.