Kiosque360. Le rapport national PISA, réalisé par le Conseil supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche scientifique (CSEFRS), avec le soutien de l’OCDE, est alarmant. Les réelles problématiques de l'enseignement sont mises à nu. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

En dépit d’un budget de plus de 760 millions de dirhams, le secteur de l’enseignement demeure à la traîne. Des dysfonctionnements en cascade et le niveau de l’enseignement ne cesse de dégringoler. C’est du moins ce qui ressort du rapport national PISA (Program for International Student Assessment) 2018, réalisé par l’Instance Nationale d’Evaluation (INE) relevant du Conseil supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche scientifique (CSEFRS) avec le soutien de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco et l’appui technique de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).



D’après le quotidien Assabah, qui rapporte les résultats de ce rapport dans son édition du week-end des 12 et 13 février, 6.814 élèves suivant leur scolarité dans 179 établissements scolaires (collèges et lycées), répartis sur les académies régionales d’éducation et de formation (AREF) du pays, ont participé à ce rapport. Les enseignants étaient au nombre de 3.470.



Les résultats dévoilés ont montré que 73% des élèves, âgés de quinze ans ou moins, ne disposent pas d’un minimum de qualifications requises pour comprendre les textes écrits dans le cadre de leur programme scolaire. Le taux s’élève à 76% en ce qui concerne les mathématiques et à 69% en sciences. De plus, 36% des élèves n’ont pas été couverts par l’enquête puisqu’ils ne sont pas inscrits à l’école ou l’ont abandonnée pour aller travailler.



Les chiffres étaient également alarmants pour les redoublements. En effet, le taux de redoublement des élèves est de 51% dans le public et 22% dans le privé. De même, précise le rapport PISA, 24% des élèves marocains sont scolarisés dans des établissements scolaires ne disposant pas d’ordinateurs. Ce taux n’est que de l’ordre de 1% dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).



De même, seuls 38% des ordinateurs installés dans les établissements scolaires au Maroc sont connectés à Internet, alors que ce taux est de 96% dans les pays de l’OCDE. En ce qui concerne le corps professoral, le PISA a révélé que seuls 10% des enseignants détiennent un diplôme de master (42% dans les pays de l’OCDE) et 65% ont obtenu un certificat de qualification pédagogique (82% dans les pays de l’OCDE).