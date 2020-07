© Copyright : DR

Najib Al Ibrahimi, membre influent de l’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL), vient de claquer la porte. Il s’en explique dans un courrier adressé au président de cette ONG. Les détails.

L’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL) vit des moments cruciaux pour ne pas dire qu’elle risque d’être disloquée.

Selon une lettre parvenue à Le360, et datée de ce samedi 25 juillet, le commandant de bord Najib Al Ibrahimi, cheville ouvrière de l’association et chargé de sa communication, a décidé de rendre le tablier.

«Je porte à votre connaissance par la présente, que je démissionne de votre Bureau et de toute responsabilité au sein de l’AMPL, et ce, à compter de ce jour», lit-on dans la lettre de démission du commandant Al Ibrahimi.

«Étant initialement responsable de la communication et suite à plusieurs divergences avec vos stratégies, vous avez pris la décision de m’en décharger et de vous en occuper vous-même en usant de votre «autorité» de président», lit-on dans ce document.

«Toutefois, face à la survenue de la crise actuelle, je n’ai cessé de manifester ma présence quotidienne au local AMPL en participant aux débats et aux travaux de votre Bureau. J’ai été, encore une fois, dans le regret de constater votre gestion hégémonique et «dictatoriale» des décisions, tout en déconsidérant les autres membres de votre équipe, ce qui entrave toute participation de ma part et annihile tout désir de continuer à en faire partie», ajoute le commandant de bord en question.