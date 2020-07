© Copyright : DR

Suite à l’article publié par Le360, ce samedi 25 juillet, sous le titre «RAM. Séisme à l’AMPL: le commandant Ibrahimi claque la porte», le président de l’AMPL a bien voulu apporter quelques précisions à ce sujet.

Dans une déclaration à Le360, le président de l’AMPL, Hicham Falaki, appelle à ne pas accorder «une portée excessive» au départ du commandant de bord Ibrahimi et que ce dernier, qui occupait la fonction de conseiller, ne risque pas de provoquer une scission du Bureau de l’association, par ailleurs composé de neuf membres.



Par ailleurs, le numéro un de l’AMPL a bien voulu partager la réponse adressée au commandant Ibrahimi suite à sa lettre de démission, dont nous reprenons ci-dessous le texte intégral.



«Nous prenons acte de votre démission et tenons à vous préciser que du 16 mars 2020 au 24 juillet 2020, vous n’avez fait acte de présence au sein des nombreuses réunions du Bureau de l’AMPL qu’à l’occasion de trois demi-journées, pour des raisons professionnelles, personnelles et familiales que vous avez invoquées. En conséquence, nous avions le devoir et l’obligation de vous décharger de toute mission ou responsabilité au sein de notre Bureau.

Votre démission sera présentée aux membres AMPL lors de la prochaine assemblée.

Conformément aux statuts, le Président a le devoir de procéder à la désignation d’un autre membre AMPL afin de vous remplacer».