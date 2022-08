© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360 (capture image vidéo)

Le raccordement de la ville de Dakhla au réseau électrique national s’inscrit dans le cadre du programme de développement intégré de Dakhla Oued-Eddahab, présenté devant le Roi en janvier 2016. Il constitue l’un des piliers stratégiques du plan de développement du réseau électrique, visant l’accompagnement de la croissance économique de la région.

Ce grand projet, qui constitue l’un des piliers stratégiques du plan de développement du réseau électrique national, a pour objectif de renforcer la sécurité d’alimentation en énergie électrique des régions du sud du Maroc, notamment à Laâyoune, Boujdour, Smara et Dakhla.

Approché par Le360, Marouane Labouki, directeur régional de la branche électricité de l'ONEE à Dakhla, indique que ce projet a nécessité la réalisation d’ouvrages électriques en deux phases.

La première a été marquée par la mise en service de 254 km de lignes à structure 225 kV reliant Aftissat à Laâyoune, en 2018. Quant à la deuxième, lancée en 2021, elle se caractérise par l’installation d’ouvrages électriques reliant Dakhla à Aftissat.

En attendant la mise en service du raccordement de Dakhla au réseau électrique national, la ville est actuellement alimentée en réseau séparé par la centrale diesel de Dakhla, d’une puissance nominale de 76 MW.

Le projet de raccordement de Dakhla au réseau électrique national a mobilisé un montant global d’environ 2,4 milliards de dirhams, financé à hauteur de 1,5 milliard de dirhams par l’ONEE, 536 millions de dirhams par la région de Dakhla-Oued Eddahab et 350 millions de dirhams par les partenaires privés.

Les retombées positives de ce projet structurant, qui vise l’accompagnement de la croissance économique de la région de Dakhla-Oued Eddahab portent, notamment, sur la valorisation du potentiel des énergies renouvelables de la région, la valorisation des sites de pêche et le développement des zones situées entre Boujdour et Dakhla, à travers l’amélioration des conditions de raccordement et d’alimentation en électricité des agglomérations et des projets situés à proximité.