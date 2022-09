© Copyright : Hicham Ferchi - MAP

Quelque 200.000 doses de vaccins contre la grippe saisonnière seraient disponibles dans les pharmacies d’ici début octobre. Les premiers lots sont déjà arrivés au Maroc et en cours d’étiquetage, selon une source de Sanofi Maroc-Tunisie-Libye.

Pour la saison grippale 2022-2023, le laboratoire Sanofi Pasteur mettra, pour la troisième année consécutive, sur le marché marocain le sérum quadrivalent Vaxigrip Tetra, selon une source de Sanofi Maroc-Tunisie-Libye contactée par Le360.

Ce sérum, qui sera commercialisé au prix de 125,30 dirhams, contient quatre souches de virus grippaux tués (aucun germe vivant) et permet une protection élargie et une meilleure adéquation à l’évolution épidémiologique.

Les premières doses sont déjà arrivées au Maroc et sont en cours d’étiquetage avec une disponibilité estimée à début octobre. La quantité du marché privé est estimée à 200.000 doses. La demande du marché public est quant à elle estimée par les autorités de la santé. Sanofi se tient prêt à répondre à cette demande dès qu’elle sera communiquée, fait savoir cette même source.

Interrogé par Le360, Tayeb Hamdi, médecin généraliste, indique que l'injection devra être faite par un professionnel de la santé, les pharmaciens n’étant pas autorisés à administrer les vaccins dans les officines où ils exercent. Jusqu’à présent, aucune date officielle pour le lancement de la campagne de vaccination n’a encore été annoncée par la tutelle.

Pour le chercheur en politiques et systèmes de santé, il est préférable de se faire vacciner entre mi-octobre et mi-novembre pour assurer une bonne efficacité vaccinale. Il explique que la composition des vaccins grippaux commercialisés est basée sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les experts se sont donc basés sur l'analyse de l'activité grippale pour détecter les souches grippales qui circulent le plus.

S’agissant de l’efficacité vaccinale de ce sérum contre la grippe saisonnière, Dr Hamdi indique que celui-ci assure une protection de 40 à 80%, le taux d'efficacité variant selon plusieurs facteurs, notamment l’âge, l’état de santé et d’immunité de chaque individu, l'existence de pathologies et les antécédents de grippe. Il ajoute qu'il faut une quinzaine de jours pour que la protection du vaccin soit efficace.

Pour ce qui est des effets secondaires, l'expert fait savoir que la vaccination contre la grippe peut provoquer quelques réactions, telles qu’une inflammation au niveau du site d'injection, une douleur, voire une petite fièvre. Le risque de survenue d'effets secondaires graves reste donc inférieur.