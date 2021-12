© Copyright : said bouchrit / Le360

Les personnes âgées, les patients atteints de maladies chroniques tel que le diabète ou l'hypertension et les enfants âgés de moins de 5 ans sont les premiers concernés par la vaccination contre la grippe saisonnière. Les détails dans ce reportage.

Centre de santé urbain Moulay Youssef à Casablanca. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière bat son plein.

Selon Faiza Dafquir, médecin en chef dans cet établissement hospitalier, le Covid-19 et la grippe saisonnière peuvent survenir en même temps et pour cette raison il faut se faire vacciner. « Le vaccin est l’une des manières efficaces pour se protéger contre la grippe saisonnière et renforcer son immunité», explique le docteur Faiza Dafqir dans une déclaration pour le360.

La même source précise que les enfants âgés de moins de 5 ans, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques sont ciblés en priorité par la vaccination contre la grippe saisonnière.

«J’ai de l’hypertension, je suis venue ici pour une visite de contrôle médical et aussi pour recevoir, comme j’ai l’habitude chaque année, le vaccin contre la grippe saisonnière», témoigne une patiente face caméra pour le360.