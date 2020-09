© Copyright : DR

Kiosque360. Avec l’augmentation du nombre de contaminations, des médecins mettent en garde contre les similitudes du point de vue symptomatique entre la grippe saisonnière et la Covid-19. Ce qui pousse un tas d'entre eux à préconiser le vaccin contre la prochaine grippe saisonnière.

Après la mise en garde du ministre sur l’éventuel développement des cas cliniques et l’augmentation exponentielle d’individus affichant des symptômes du Covid-19, c’est au tour du directeur du département de l'épidémiologie au sein du ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, de tirer la sonnette d’alarme à l’approche de la saison de la grippe annuelle. Dans son édition du 25 septembre, Al Massae s’intéresse aux points de similitudes entre les deux maladies infectieuses.

Dans sa dernière lecture des récentes statistiques épidémiologiques, le professeur connu auprès du grand public par «Mr Coronavirus», montre que le taux des porteurs du Covid-19 ne présentant aucun symptôme atteint les 74,9% de l’ensemble des cas contaminés, pour seulement 1% de cas critiques et 0,4% de cas en état de danger.

C’est désormais un secret de Polichinelle: si la Covid-19 affecte les individus de différentes manières, la plupart des personnes infectées développent une forme légère, voire modérée de la maladie et guérissent sans hospitalisation. Les symptômes les plus fréquents demeurent la fièvre et la toux sèche et l’apparition de signes de fatigue.

En sus, le professeur Youbi dresse la liste des symptômes graves, moins fréquents certes, mais qui apparaissent le plus souvent chez les personnes atteintes. Selon Youbi, près de 72% a trait au système respiratoire, tandis que 20% concerne le système digestif, au moment où 16% seulement déclarent avoir des difficultés à respirer, ou souffrent de douleurs au niveau de la poitrine.

Avec l’augmentation du nombre de contaminations, plusieurs médecins mettent en garde contre les points de similitudes des symptômes entre la grippe saisonnière et le Covid-19. Pour le journal, ces quelques points de similarités suffisent pour que la plupart des médecins incitent les enfants et les personnes âgées à se faire vacciner contre la prochaine grippe saisonnière.

Dans une entrevue accordée au quotidien arabophone, le vice-président de la fédération nationale de la santé, Taib Hamdi, explique que compte tenu du fait que la grippe saisonnière coïncide cette année avec la Covid-19, il serait opportun de faire vacciner les populations les plus vulnérables, en particulier les personnes âgées ainsi que les enfants pour éviter de se retrouver avec des diagnostics biaisés.

Ceci dit, une opération de vaccination contre la grippe saisonnière est prévue à partir du mois d’octobre dans les centres hospitaliers partout à travers le royaume.