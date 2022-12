© Copyright : Mhand Oubarka / Le360

VidéoLa quatrième rencontre nationale en faveur des détenues a été organisée, ce vendredi 2 décembre 2022 dans l’enceinte de la prison locale d'Aït Melloul, sous le thème «La femme détenue, entre la réalité de la détention et les exigences de la protection de l’enfant l’accompagnant».

Le délégué général à l’administration pénitentiaire et de la réinsertion et le gouverneur de la préfecture d'Inezgane-Aït Melloul ont présidé, ce vendredi 2 décembre 2022, à la prison locale d'Aït Melloul, la cérémonie d’ouverture de la quatrième rencontre nationale en faveur des détenues.

Cette rencontre est organisée à l’occasion de la campagne annuelle internationale «16 Jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles», sous le thème «La femme détenue, entre la réalité de la détention et les exigences de la protection de l’enfant l’accompagnant», a indiqué pour Le360 Benaissa Bennasser, chef du service de l’action sociale, culturelle et pédagogique, et de l’accompagnement psychologique à la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Les détenues de la prison locale d’Aït Melloul ont ainsi bénéficié de plusieurs ateliers de formation, supervisés par des experts de différentes spécialités, qui ont permis de mettre la lumière sur les différentes questions juridiques, sociales et des droits de l’homme relatives à la femme détenue, et plus précisément à celle accompagnée d’un enfant.

A cette même occasion, un hommage a été rendu à la défunte Aïcha Ech-Chenna qui a consacré sa vie à la défense des droits de la femme, alors qu’une exposition des œuvres artistiques réalisées par les détenues de cette prison a également été organisée.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’approche intégrée suivie par la DGAPR, et qui vise à diversifier et multiplier les programmes destinés aux différentes catégories des détenues, ajoute Benaissa Bennasser, soulignant que la délégation générale reste engagée dans tous les programmes visant à promouvoir la réinsertion socio-économique de la population carcérale.