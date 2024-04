Pour la CAN de futsal, Fatiha El Moudni, maire de Rabat, restreint la circulation sur certaines artères de la capitale

Nommée le 25 mars dernier à la présidence du Conseil de la ville de Rabat, Fatiha El Moudni vient de prendre l’une de ses toutes premières décisions administratives, en signant un arrêté provisoire interdisant la circulation dans certaines artères de la capitale.

La décision de la nouvelle maire, signée par dérogation par l’un de ses vice-présidents, Bachir Ettaqui, est datée du 9 avril et est entrée en vigueur le 11 du même mois, soit le jour du début de la Coupe d’Afrique des nations de futsal qu’accueille la capitale jusqu’au 21 avril.

Lire aussi : Portrait. Qui est Fatiha El Moudni, la nouvelle maire de Rabat?

La restriction de la circulation est valable pour la Route nationale n°1, au niveau du tronçon allant de l’échangeur autoroutier de Beni Mtaâ jusqu’à l’échangeur de l’axe Rabat-Casablanca, et ce dans les deux sens. Cette suspension temporaire de la circulation est en vigueur les 11, 13 et 15 avril, et ce de 15H00 à 22H00, ainsi que le les 19 et 21 avril, entre 18H00 et 22H00.

Cependant, ne sont concernés par ces restrictions que les véhicules et les bus en partance ou à destination de la nouvelle gare routière «Arribat Moussafir», précise-t-on dans le texte de l’arrêté provisoire. L’exécution de cette décision est du ressort des autorités locales et sécuritaires, chacune selon ses prérogatives.