Policier assassiné à Casablanca: l’un des terroristes se suicide en prison

«Placé en détention provisoire le 27 mars 2023 dans le cadre de la loi antiterroriste, A.W. s’est suicidé dans sa cellule le mercredi 12 avril 2023», a annoncé l’administration de la prison locale de Salé dans un communiqué diffusé ce mercredi 12 avril. Le concerné était impliqué, aux côtés de deux autres individus, dans le meurtre crapuleux d’un policier à Casablanca le 1er mars.

Les enquêtes préliminaires avaient permis de mettre la main sur 10 autres complices qui ont tous avoué appartenir à une cellule terroriste. Tout le groupe a été placé, le 15 mars 2023, sous mandat de dépôt à la prison de Salé, sur ordre du juge d’instruction.

Lire aussi : Policier assassiné à Casablanca par des terroristes: le BCIJ fait le point

Les 13 prévenus sont accusés, chacun selon son degré de responsabilité, de constitution d’une bande criminelle en vue de planifier et de commettre des crimes terroristes, de détention illégale d’armes à feu et de munitions en vue de mener des actions portant atteinte à l’ordre public, aux biens et à la sécurité d’autrui.

En plus de leur appartenance et tentative de rejoindre une organisation terroriste au Sahel, ils sont poursuivis pour meurtre volontaire avec préméditation, ainsi que pour la tentative de faire disparaître le cadavre mutilé de la victime et l’incendie de sa voiture en vue d’effacer les preuves du crime.