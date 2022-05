© Copyright : DR

Le nombre de cyberattaques ayant visé le Maroc en 2021 s’élève à 577. Ces attaques ont été neutralisées par le centre de veille, détection et réponse aux attaques informatiques relevant de la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI).

En réponse à une question écrite du député parlementaire Abdenabi El Aidoudi du Mouvement populaire, le ministre délégué chargé de l’administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, a indiqué que la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) a pu neutraliser 577 cyberattaques ayant ciblé des ministères et des établissements publics en 2021.

Le ministre délégué a, par ailleurs, signalé que le centre de veille, détection et réponse aux attaques informatiques relevant de la DGSSI a relevé le niveau de sensibilisation par la publication, en 2021, de 621 bulletins de sécurité, dont 188 à caractère critique.

Il a aussi fait savoir que ce centre œuvre à renforcer la surveillance des vulnérabilités qui paralyseraient les systèmes ou infrastructures sensibles, en plus de lutter contre les cyberattaques visant à modifier des données ou le vol d'informations sensibles qui n’ont pas encore été sécurisées de manière correcte et toute interception ou altération des communications.

Ce centre assure, en outre, la gestion des incidents et des menaces de cybersécurité en les analysant avec rapidité et précision sur la base des connaissances acquises grâce aux techniques de détection, tout en prenant les mesures nécessaires pour faire face à ces cyber-incidents. Il traite également d’une manière efficace les failles techniques, afin d’éviter qu’elles ne soient exploitées au cours des cyberattaques visant les systèmes vitaux et toutes les prestations fournies à l’extérieur via Internet.