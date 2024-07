Pays-Bas: un rappeur d’origine marocaine condamné pour viol

Un tribunal néerlandais a condamné le rappeur et animateur de télévision d’origine marocaine, Ali Bouali, à deux ans de prison ferme pour viol, tentative de viol et violences sexuelles.. Dr

Un tribunal néerlandais a condamné le rappeur et animateur de télévision d’origine marocaine, Ali Bouali, à deux ans de prison ferme au terme d’un procès largement médiatisé aux Pays-Bas, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du 16 juillet.

Ali Bouali faisait l’objet de quatre plaintes pour viol, tentative de viol et violences sexuelles déposées par trois artistes femmes, précisent les mêmes sources.

Membre du jury de la célèbre émission de détection de talents musicaux, «The Voice of Hollande», le rappeur d’origine marocaine a été accusé par l’une des candidates de harcèlement sexuel. Elle l’accuse également de l’avoir contraint à des actes sexuels dans sa voiture sans son consentement.

Pour cette accusation, la star a été acquittée en raison de l’absence de preuves matérielles confortant la version de la plaignante.

Le rappeur quarantenaire originaire d’El Mdiq a également fait face à deux autres plaintes: une première déposée par une artiste pour un viol qui remonte à 2018 et une seconde, déposée par une célèbre artiste, pour une tentative de viol qui date de 2014 dans le cadre d’un enregistrement d’un morceau au Maroc pour une chaîne de télévision.

A Amsterdam, le tribunal estime que les actes et agissements d’Ali Bouali ont porté dangereusement atteinte à la sécurité à l’intégrité physique et morale des victimes, en les contraignant à des actes sexuels contre leur consentement et sans se soucier des conséquences de ses agissements sur leur santé physique et morale.

Le célèbre artiste s’est fait connaître à travers plusieurs collaborations avec des artistes internationaux, tels que Akon, RedOne, Dimitri Vegas & Like Mike ou encore Boef. En 2006, il est à l’origine de la chanson officielle pour la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde 2006 en Allemagne.