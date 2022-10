Passage de Melilia: installation d’un nouveau dispositif contre l’usurpation d'identité et contre le terrorisme

Le poste frontalier de Bni Nsar, près de Nador.

Au passage d'accès entre l'Espagne et le Maroc, à Beni Ensar, un système automatisé d'entrée/sortie (EES) sera installé, afin de lutter contre l'usurpation d'identité et l'utilisation frauduleuse des documents de voyage, tout en contribuant à la prévention, à la détection d'éventuels crimes terroristes et autres graves délits.

La déléguée du gouvernement à Melilia, Sabrina Moh, l'a annoncé hier, lundi 17 octobre 2022: «à cette fin, plusieurs actions seront réalisées, qui ont déjà commencé et seront achevées en 2023, qui affecteront certaines des infrastructures existantes et qui, à leur tour, entraîneront l'installation des équipements techniques nécessaires à la mise en œuvre du système automatisé d'entrée et de sortie susmentionné», a-t-elle précisé. ? El paso de Beni-Enzar implementar� el sistema Europeo Entry/Exit System



?? Permite registrar la entrada y salida de ciudadanos de terceros pa�ses a la UE a trav�s de las fronteras exteriores de Schengen



??? pic.twitter.com/xUyBheq7hN — Delegaci�n del Gobierno en Melilla (@DelegGobMl) October 17, 2022 «Ce système augmentera l'efficacité et la sécurité des contrôles frontaliers en automatisant les processus de contrôle des passagers», a expliqué Sabrina Moh, étant donné qu'il permettra, entre autres, d'empêcher le passage des personnes qui ne remplissent pas les conditions d'entrée ou de signaler les personnes qui dépassent la durée de séjour autorisée. Une première, depuis trois ans: réunion à Rabat du groupe migratoire mixte maroco-espagnol Ce système, a-t-elle expliqué, permettra de lutter contre d'éventuelles usurpations d'identité et l'utilisation frauduleuse de documents de voyage, ainsi que de prévenir, détecter et enquêter sur les infractions terroristes et autres crimes graves. Il permettra de plus d'obtenir des informations précises sur les personnes ayant franchi les frontières extérieures de l'Union européenne (UE), et de fournir des données sur d'éventuelles enquêtes menées sur ces types de criminalité.

Par Rahim Sefrioui