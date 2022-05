next

Le groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol s’est réuni ce vendredi 6 mai 2022 à Rabat, pour la première fois depuis trois ans, pour discuter des moyens de développer la coopération entre les deux pays en ce qui concerne la migration.

La coopération entre le Maroc et l’Espagne reprend de plus belle. Après la réunion tenue au ministère de l’Intérieur à Rabat hier, jeudi 5 mai 2022, pour préparer l'opération «Marhaba 2022», une nouvelle rencontre entre des hauts responsables des deux pays a eu lieu ce vendredi 6 mai 2022, toujours à Rabat, cette fois-ci autour de la question de la migration.

Cette réunion du groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol, a été présidée côté marocain par Khalid Zerouali, wali-directeur de la migration et de la surveillance du territoire. L’Espagne était représentée par Jesus Perera Cortijo, secrétaire d'Etat des Migrations, Angeles Moreno Bau, secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et Mondiales, et Rafael Pérez Ruiz, secrétaire d'Etat à la Sécurité.

La rencontre a permis d'examiner les moyens de développer la coopération entre le Maroc et l’Espagne en ce qui concerne la migration. La lutte contre l’immigration clandestine et l’emploi des ouvriers et ouvrières saisonniers marocains ont notamment figuré à l’ordre du jour de cette réunion.

Le groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol ne s'était pas réuni depuis trois ans, en raison de la pandémie de Covid-19. La session d’aujourd’hui s’est tenue dans un climat «positif et serein», selon une source proche des deux délégations.

Le Maroc, en la personne du roi Mohammed VI, est considéré comme «Leader de l’Union africaine sur les questions migratoires». Le Royaume abrite d'ailleurs à Rabat le siège de l’Observatoire africain des migrations, une institution dédiée de l’Union africaine, inaugurée en décembre 2020.