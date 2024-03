Omra: le Ramadan n'a pas encore commencé mais les arnaques si

L’arnaque aux pèlerins par certaines agences de voyage a repris de plus bel à l’approche du mois de ramadan. Les autorités compétentes ont mis en garde les agences de voyage contre la délivrance de visas en dehors des procédures officielles en vigueur à l’échelle nationale en coordination avec les autorités saoudiennes, rapporte Al Akhbar du week-end (9 et 10 mars). Faute de quoi, ajoutent les mêmes sources, des sanctions seront prises.

Les mêmes sources rappellent que le ministère des Habous et des affaires islamiques avait fixé en janvier dernier le montant des frais de pèlerinage à 66.865 dirhams. Ce département avait, en outre, ouvert l’opération d’inscription électronique aux personnes désirant se rendre dans les lieux saints au titre de la saison 1446 H, du 5 au 15 février dernier. Mais des dizaines de citoyens à Salé ont été arnaqués par une agence de voyage de la ville.

Le quotidien Al Akhbar souligne que l’Association régionale des agences de voyage de Rabat-Salé-Kenitra a mis en garde contre l’augmentation des cas d’arnaque et des méthodes sournoises employées par des agences avides de gain facile.

Les dirigeants de cette association ont souligné lors d’une précédente rencontre organisée à Rabat que «la hausse des escroqueries dans les rangs des Hajs, des pèlerins de la Omra et des voyages organisés porte préjudice à la réputation des agences de voyage. Des pratiques qui nécessitent la plus grande fermeté et une véritable restructuration pour lutter contre les agences de voyage factices qui arnaquent les clients».

Certains intervenants ont exprimé leur inquiétude. En effet, en l’absence de critères professionnels réglementant ce secteur, ces pratiques portent atteinte à la réputation des sociétés connues pour leur honnêteté face à la prolifération des groupements de voyage sur les réseaux sociaux qui nuisent aux voyagistes.