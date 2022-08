Nouvelle halle aux fruits et légumes à Rabat: les travaux avancent à un rythme soutenu, week-ends compris

Les travaux de nivelage et de terrassement du terrain sur lequel sera édifiée la nouvelle grande halle aux fruits et légumes de la région de Rabat-Salé-Kénitra avancent à un rythme soutenu. Une fois achevé, ce marché de grossistes maraîchers sera l’un des plus importants et des plus modernes du pays.