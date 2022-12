© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie nationale pour le samedi 24 décembre 2022.

- Temps assez froid sur les reliefs, l'Oriental, les versants sud-est et les Hauts plateaux.

- Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines nord et centre.

- Chasse-poussières locales sur les provinces du Sud.

- Températures minimales de l’ordre de -02/04°C sur les reliefs et les Hauts plateaux orientaux, de 05/10°C Sur le Sud-Est, le nord de l’Oriental, le Saïss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, de 12/16°C sur les provinces sahariennes et de 09/13°C partout ailleurs.

- Températures du jour en légère baisse sur une grande partie du pays

- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée au nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.