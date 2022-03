Faculté de Medecine et de pharmacie de Rabat

Dans un communiqué, la Commission nationale des étudiants en médecine explique pour quelles raisons ses membres refusent l’intégration de leurs pairs, ayant fui la guerre en Ukraine, dans les universités marocaines.

La Commission nationale des étudiants en médecine refuse d'accueillir dans les universités marocaines les futurs praticiens ayant quitté l’Ukraine en raison de la guerre, et souligne la nécessité d'examiner d'autres solutions qui n'affectent pas négativement la qualité de la formation.

«La Commission nationale des étudiants en médecine, médecine dentaire et en pharmacie suit de près la situation en Ukraine ainsi que les dernières informations qui circulent autour de l’intégration de nos confrères qui ont quitté le territoire ukrainien», indiquent-ils dans un communiqué diffusé ce dimanche.

«La situation difficile actuelle au sein des universités publiques et des hôpitaux universitaires, et les difficultés que subissent les étudiants en formation, nous incitent à exclure cette possibilité et à envisager de discuter d'autres solutions qui n'affectent pas négativement la qualité de la formation», explique encore la Commission nationale des étudiants en médecine.

Les membres de cette Commission tiennent, par ailleurs, à expliquer que «le principe constitutionnel d'égalité des chances, et la qualité de la formation médicale théorique et pratique représentée dans les formations hospitalières qui connaissent une surpopulation sans précédent, sont des lignes rouges qu'il ne faut enfreindre sous aucun prétexte».

La Commission nationale des étudiants en médecine déclare ainsi espérer que la crise en Ukraine soit résolue pour que les Marocains d’Ukraine puissent reprendre prochainement leurs études.

A titre de rappel, le ministère de l’Enseignement supérieur avait décidé d’étudier les possibilités de réintégration dans les universités marocaines des étudiants contraints de quitter leur université ukrainienne après le déclenchement du conflit armé avec la Russie. Ces étudiants avaient été appelés à renseigner des informations sur une plateforme électronique créée à cet effet. L’objectif est de recenser les étudiants touchés et d'identifier les domaines de formation et les niveaux d’études de chaque étudiant.

Cette opération de recensement se poursuit toujours sur la plateforme numérique mise en place par le ministère de l’Enseignement supérieur. Selon le dernier bilan disponible, pas moins de 4.885 étudiants se sont déjà inscrits sur la plateforme numérique créée par la tutelle, dont 77% suivant une formation en médecine.

Le ministère de l’Enseignement supérieur avait rassuré que les dossiers seront étudiés au cas par cas et tous les moyens seront mobilisés pour faciliter la réintégration des étudiants touchés par la crise ukrainienne. L'ensemble des établissements universitaires marocains, toutes disciplines confondues (médecine, ingénierie, etc) seront mobilisés dans le cadre de cette opération exceptionnelle.