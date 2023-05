Marrakech: la mère de Cheikha Trax gifle un avocat au sein du tribunal

L’épilogue d’une audience concernant l’examen du droit de garde d’un enfant (Hadana) au tribunal de la famille à Marrakech a déclenché, lundi, une autre affaire pénale, quand la mère de la chanteuse et danseuse connue sous le nom de Cheikha Trax a insulté et violenté un avocat. Cet avocat n’était ni membre de la défense dans l’affaire de la mère de Cheikha Trax, relative à la garde de l’enfant, ni avocat de son adversaire.

D’après les sources du quotidien Assabah, qui rapporte cette affaire dans son édition du jeudi 18 mai, «l’avocat en question a été surpris par la femme qui l’a insulté avant de le gifler violemment, lui cassant ses lunettes».

Eberlué, l’avocat violenté a immédiatement saisi le procureur du roi près le tribunal de première instance de Marrakech, qui a ordonné dans un premier temps l’ouverture d’une enquête, sans placer la mise en cause en garde à vue. Lors de cette enquête, poursuit le quotidien, «des témoins, dont un médecin, présents à l’audience, ont confirmé les faits».

C’est à ce moment que le procureur du roi près le tribunal de première instance de Marrakech a décidé d’écrouer l’accusée, précisent les sources du quotidien. Cette affaire, qui a été également soulevée par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marrakech, a suscité la colère des avocats présents qui ont demandé l’application rigoureuse de la loi (circonstances aggravantes) pour mettre un terme à ces violences inacceptables au sein des tribunaux, indiquent les mêmes sources.

Et d’ajouter que «Cheikha Trax mène une bataille sur les lieux en vue d’obtenir des circonstances atténuantes pour sa mère écrouée». Mais, fait remarquer la même source, «au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés à la mère, aucune des démarches entreprises par sa fille n’a abouti». La mise en cause restera placée en état de détention.