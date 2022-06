© Copyright : Mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. Suite à un conflit familial sur fond de transferts d’argent, un homme a tué son frère MRE et l’a enterré dans sa propre maison, à Marrakech. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

C’est un véritable drame qui a secoué les habitants de l’ancienne médina de Marrakech, samedi dernier, au petit matin. Le corps d’un homme a été découvert enterré dans sa propre maison. Le choc a été encore plus grand lorsque l’identité du tueur a été révélée.

Dans son édition du lundi 20 juin, Assabah révèle les premiers détails de cette affaire qui défraye la chronique dans la ville ocre. Le corps de l’homme retrouvé est celui d’un Marocain résident à l’étranger, et son meurtrier ne serait autre que son propre frère.

En fait, les deux hommes étaient entrés en conflit, ces derniers jours, lorsque la victime a découvert que son frère avait mal géré l’argent qu’il transférait depuis l’étranger à sa famille. Cet argent devait, en effet, servir à financer la construction d’une nouvelle maison familiale. Ne supportant pas les critiques qui lui ont été faites, le présumé assassin s’est alors violemment disputé avec son frère, avant de lui asséner des coups de couteaux qui ont eu raison de lui. Après avoir repris ses esprits et pris conscience du crime qu’il venait de commettre, l’accusé a alors pris une décision encore plus grave: enterrer la victime au sein même de la maison où la dispute avait eu lieu. Il pensait ainsi dissimuler le crime et se soustraire à la justice.

Selon les premières révélations d’Assabah, les faits auraient eu lieu il y a une quinzaine de jours. Le corps a été découvert lorsque des voisins ont alerté les services de police sur l’apparition d’une odeur suspecte qui se dégageait des lieux du crime. C’est alors que les services spécialisés se sont rendus sur place, pour découvrir qu’un corps avait été enterré dans la maison.

En attendant l’issue judiciaire de cette affaire, Assabah explique que le défunt était un MRE qui vivait et travaillait en Allemagne. Il avait l’habitude de transférer régulièrement de l’argent à sa famille pour financer la construction d’une nouvelle maison. A son arrivée au Maroc, il y a quelques semaines, pour y passer ses vacances, il a alors découvert qu’aucune construction n’avait été lancée et que l’argent qu’il transférait n’avait pas été bien géré. C’est alors qu’il s’en est pris à son frère, qu’il a jugé responsable de la situation. Le conflit s'est achevé sur une tragédie.