Dans le cadre de l’opération Marhaba 2022, le port Tanger Med Passagers a dévoilé un calendrier des prévisions d’affluence du trafic, durant les mois d’août et septembre, dans le sens des départs depuis le Maroc, pour permettre en voyageurs de planifier leurs voyages en toute sérénité.

Lancée en juin dernier, l’opération Marhaba 2022 se poursuit dans de bonnes conditions au port Tanger Med Passagers, et la phase retour se profile déjà pour de nombreux Marocains du monde.

Pour leur permettre de voyager dans les meilleures conditions et de planifier leur départ, Tanger Med a dévoilé un calendrier détaillé du trafic prévu au port au cours des mois d’août et septembre prochain.

Ainsi, le port Tanger Med prévoit que l’intensité du trafic sera «très élevée» du 25 au 30 août, occasionnant un «temps d’attente important». Les passagers sont donc invités à «éviter cette période».

Un trafic de «forte intensité», occasionnant un «temps d’attente probable» est prévu au cours des périodes suivantes: du 11 au 24 août, du 1er au 4 septembre et du 8 au 11 septembre.

La meilleure période pour transiter est celle comprise entre le 1er et le 4 août, et du 12 au 30 septembre. Pour ces deux périodes, l’intensité du trafic est qualifiée de «faible» avec un passage «très fluide».

Pour les périodes comprises entre le 5 et le 10 août et entre le 5 et le 7 août, il est prévu que le trafic au port Tanger Med Passagers soit de «moyenne intensité», avec un passage «fluide».

Précision très importante des autorités de Tanger Med à l’attention des passagers: le billet retour de la compagnie maritime doit préciser une heure et une date «ferme».

Les passagers sont également invités à utiliser l’ensemble des canaux de communication disponibles, et notamment le site web du port passagers, l’application mobile, les réseaux sociaux du port passagers, ou encore la radio Tanger Med, afin de rester informés en temps réel sur l’actualité et la situation du trafic au sein du port.