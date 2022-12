© Copyright : khalil Essalak / Le360

Dès la réception du bulletin d’alerte de la Direction générale de la météorologie (DGM) annonçant de fortes pluies, les 14 et 15 décembre à Casablanca, Nouaceur, Médiouna et Mohammedia, avec un niveau de vigilance orange, Lydec a mobilisé ses moyens matériels et humains afin de gérer au mieux cet épisode pluvieux.

Lydec a mis ses équipes en alerte et a déployé ses moyens d’intervention sur le terrain dès la réception du bulletin d’alerte de la DGM, dans lequel sont annoncées de fortes pluies, les 14 et 15 décembre à Casablanca, Nouaceur, Médiouna et Mohammedia, avec un niveau de vigilance orange. Une cellule de gestion de crise a été également mise en place par l’entreprise, afin de coordonner avec les autorités et de gérer au mieux l’épisode pluvieux, indique Lydec dans un communiqué.

Les pluies enregistrées du 14 décembre à 11h00 au 15 décembre à 8h00 étaient, en effet, de forte intensité. Elles ont engendré quelques débordements et stagnations d’eau dans certaines zones, du fait de la saturation du réseau d’assainissement liquide, ainsi qu’au niveau des points bas ou des zones non équipées, ajoute la société dans ce communiqué.

Afin de mieux gérer cette période pluviale, Lydec a mobilisé sur le terrain plus de 550 agents, dont des cadres et des opérateurs d’intervention spécialisés, outre plus 260 unités, dont 64 motopompes, 23 hydrocureuses et 18 minicureuses déployées sur les points de débordement identifiés, pour soulager le réseau d’assainissement en charge et rétablir rapidement la circulation dans certains axes routiers ayant été impactés par les fortes pluies.

«Tout en assurant les citoyens du Grand Casablanca de leur engagement pour gérer au mieux la saison des pluies, les équipes de Lydec poursuivent leur mobilisation pour délivrer au quotidien les services de distribution d’eau et d’électricité, d’assainissement liquide et d’éclairage public dans les meilleures conditions», conclut la société dans son communiqué.