C'est en grande pompe que l'Université Euromed de Fès a fêté ses 700 lauréats, le lundi 4 juillet, en présence de Abdellatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, de nombreux diplomates, mais aussi d'intellectuels, d'universitaires et de diverses personnalités de la culture et du sport.