Le QR Code marocain des passeports vaccinaux et des certificats de dépistage du Covid-19 est désormais reconnu par l’Union européenne. C'est une décision importante, mais qui change peu de choses pour les Marocains souhaitant se rendre en Europe. Les explications.

La Commission européenne a décidé, ce mercredi 15 septembre 2021, d’établir l’équivalence des certificats Covid-19 de vaccination et de tests délivrés par le Maroc avec ceux de l’Union européenne (UE). Cette nouvelle a provoqué une pluie de réactions et soulevé plusieurs interrogations.



La principale question qui taraude les Marocains et les expatriés devant se rendre dans l’un des pays de l’Union européenne concerne la validité des vaccins administrés au Maroc.

Quelqu’un qui a reçu le vaccin Sinopharm ou AstraZeneca (Covishield), non reconnus par l’agence européenne du médicament (AME), peut-il voyager en Europe avec un pass vaccinal délivré par les autorités marocaines?





La réponse est non. «Il faut avant de se rendre à un pays de l’Union européenne vérifier les exigences de voyage. Si en France Sinopharm n’est toujours pas homologué et qu’il faut se soumettre au test PCR et à une période d’isolement, la reconnaissance du QR marocain par l'UE ne changera rien à l'affaire. En revanche, dans des pays comme l'Espagne où les vaccins administrés au Maroc sont acceptés, la décision européenne rendra plus facile la lecture des codes QR et permettra d'éviter les fraudes», souligne une source au sein de la délégation de l’Union européenne à Rabat dans une déclaration pour Le360.

Entrée officiellement en vigueur ce mercredi 15 septembre 2021, cette décision de l’UE concerne plus précisément la reconnaissance du QR code marocain estampillé sur les certificats numériques du Covid-19, à savoir les passeports vaccinaux et les attestations de dépistage du Covid-19.

Il s'agit donc clairement d'une équivalence purement technique. «Le Maroc ainsi que six autres pays, hors Union européenne (l'Albanie, l'Andorre, les îles Féroé, Israël, Monaco et le Panama) ont mis à jour leur système», ajoute notre source à la délégation de l’UE. Cette reconnaissance permettra également de contrer les falsifications de ces certificats numériques et facilitera la circulation au sein de l'UE des personnes vaccinées au Maroc.



«Le Maroc et les six autres pays concernés par cette décision seront connectés au système de l’UE de sorte à ce que les certificats Covid délivrés soient acceptés dans les mêmes conditions que ceux délivrés par les pays membres de l’UE», est-il précisé.



Cette décision de Bruxelles intervient suite à des tests techniques effectués par la Commission européenne. On en retient que malgré le certificat Covid numérique, devenu comme une norme internationale, chaque pays reste responsable de la définition de ses propres exigences et règles d’entrée qui, elles, ne sont pas normalisés au sein de l’UE. Ce qui est requis à la présentation de ce certificat dépend donc des mesures et des règles d’entrée en vigueur dans le pays de votre destination.