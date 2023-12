Libération de l’espace public: dans l’arrondissement de Moulay Rachid, les Casablancais peuvent enfin remarcher sur leurs trottoirs

Dans l’arrondissement communal de Moulay Rachid (Préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid), «le phénomène de ‘ruralisation’ a disparu dans certaines zones où il faisait des ravages», écrit Assabah de ce mardi 26 décembre 2023.

Alors que peu auparavant, des charrettes, tractées par des ânes ou des chevaux, se partageaient la chaussée avec les automobilistes, la circulation est désormais devenue plus fluide. Les marchandises, directement proposées au sol, dans une totale anarchie, accompagnées de la pollution sonore de leur marchand, ont elles aussi disparu, se félicite le quotidien.

Cette vaste opération, initiée par Mohamed Mhidia, wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, dans le but de libérer l’espace public occupé, commence à être visible dans plusieurs endroits de la capitale économique du pays.

Aujourd’hui, précisent des interlocuteurs que le quotidien a interrogés, «grâce à cette campagne de libération de l’espace public, la circulation est devenue fluide sur les principaux axes de l’arrondissement [de Moulay Rachid], où les embouteillages étaient énormes toute la journée».

Cette opération, explique Assabah, a permis «de lancer des projets de réaménagement de certains boulevards et de grandes artères, ainsi que de réorganiser des espaces publics de qualité dans les quartiers», ce qui a permis aux rues, avenues et trottoirs de ces quartiers limitrophes de Casablanca de recouvrer leur vocation première, celui d’un domaine public non bâti, affecté à des usages publics, décrit Assabah, qui a dépêché un journaliste dans l’arrondissement de Moulay Rachid.

Cette opération de libération de l’espace public, ajoutent les interlocuteurs interrogés par Assabah, s’est effectuée en douceur, afin d’éviter toute réaction de protestation virulente des marchands ambulants.

Ceux-ci ont été provisoirement recasés dans des endroits appropriés, en attendant que des formules adaptées à leurs activités leur soient désignées.

De même, les conducteurs de charrettes tractées par des ânes ou des chevaux ont bien voulu quitter ce périmètre urbain, sans émettre la moindre protestation.

Cette opération, dont se félicitent les habitants des différents quartiers de l’arrondissement de Moulay Rachid, leur permet de se déplacer enfin tranquillement, et de marcher paisiblement sur leurs trottoirs, ouf.