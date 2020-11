© Copyright : DR

Une nouvelle offre sera développée par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour les Maisons des Jeunes. Objectif: les adapter aux attentes de leurs bénéficiaires, tout en les impliquant dans la prise de décision.

La réhabilitation des Maisons des Jeunes au Maroc, pour répondre aux exigences de la jeunesse marocaine, figure parmi les axes d'action les plus importants pour le département de la Jeunesse et des sports pour l'année 2021, a souligné au Parlement hier, jeudi 5 novembre 2020, Othman El Ferdaous.





Le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports a également annoncé, lors d'un exposé relatif au projet du budget du département de la jeunesse et du sport au titre de l'année 2021, devant la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, que les établissements pour femmes seront réhabilités, en plus de l'expansion de ce réseau de centres d'accueil et l'amélioration de leurs services.

Le ministre a aussi annoncé que les centres de protection de l'enfance pour la rééducation et l'équipement des établissements socio-éducatifs seront réaménagés, dont les Maisons des Jeunes, ainsi que d'autres centres d’accueil, tels les foyers dédiés aux femmes et les centres de protection de l'enfance.





En ce qui concerne les Maisons des Jeunes, le projet global concernant celles-ci prévoit d'adapter leur offre aux attentes des bénéficiaires, en impliquant ces derniers dans la prise de décision, tout en renforçant la carte des établissements sur le plan national et en définissant des normes de qualité des services fournis afin d'atteindre l'égalité des chances et la justice territoriale, a indiqué Othman El Ferdaous.