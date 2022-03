© Copyright : DR

Les Marocains en Ukraine représentent la deuxième communauté, après les Ukrainiens, ayant pu quitter le pays en guerre via certains postes-frontières. Leur nombre s’élève désormais à plus de 5.000, selon le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Lors du point de presse hebdomadaire de ce jeudi 3 mars 2022, Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a déclaré que jusqu’à présent, plus de 5.000 Marocains ont quitté l’Ukraine via les points de transit frontaliers.

Mustapha Baitas a souligné, par ailleurs, que les services diplomatiques marocains ont reçu plus de 6.000 appels depuis la mise en service du centre d’appel, le 14 février, par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidents à l’étranger.

Il a aussi fait état de la baisse du nombre des appels reçus et traités par l’équipe qui gère les lignes téléphoniques mises en place pour les concitoyens souhaitant contacter les cellules d'accueil et d'accompagnement aux points d'accès frontaliers. Ce nombre est ainsi passé en moyenne de 1.000 appels par jour à 16, ce jeudi 3 mars 2022 (soit une baisse de 98,4%).

Ces appels, a tenu à expliquer Mustapha Baitas, provenaient essentiellement du Maroc de la part des familles des Marocains d’Ukraine.

Le porte-parole du gouvernement a ajouté, par ailleurs, que lors de son exposé, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé que le Maroc est l'un des premiers pays à avoir pris des mesures concrètes en faveur de ses citoyens en Ukraine, en mettant notamment en place des équipes de terrain au niveau des points de transit frontaliers et en organisant des vols de rapatriement.

C’est ainsi que cinq vols spéciaux ont été organisés, à travers lesquels environ 3.000 étudiants ont regagné la mère-patrie.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a, en outre, rappelé que son département a dépêché des fonctionnaires consulaires pour assister et aider les équipes des ambassades marocaines déjà sur le terrain, à accueillir les Marocains et à leur fournir l’aide nécessaire dans les quatre pays limitrophes de l’Ukraine (la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne).

Ces équipes ont également permis la facilitation des procédures consulaires et l'adoption de mesures d’assouplissement quant à la délivrance des documents de transit au profit des citoyens marocains ne disposant pas de passeport.