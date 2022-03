next

Les autorités slovaques font preuve d’une coopération exemplaire pour faciliter et sécuriser l’opération d’évacuation des ressortissants marocains bloqués en Ukraine. Le point avec Azeddine Farhane, ambassadeur du Maroc en Autriche, Slovaquie et Slovénie.

La mission d’évacuation des ressortissants marocains bloqués en Ukraine, conformément aux hautes orientations du roi Mohammed VI, se déroule de manière sereine, dans des conditions sanitaires acceptables, et avec beaucoup d’émotion, souligne Azeddine Farhane, ambassadeur du Maroc en Autriche, Slovaquie et Slovénie, contacté par Le360.

Pour l’heure, il existe un seul point d’accès séparant les deux villes frontalières, Vysné Nemecké du côté slovaque, et Uzhhorod (côté ukrainien). Ce point frontalier connait une pression énorme, des milliers de réfugiés, toutes nationalités confondues, dont des étudiants marocains et même des citoyens ukrainiens, cherchant à accéder au territoire slovaque.

«Conformément aux hautes instructions royales qui accorde toute sa sollicitation aux ressortissants marocains, et suite à l’appel téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine, Nasser Bourita, et son homologue slovaque, Ivan Korčok, j’ai tenu trois réunions constructives avec la direction régionale de la police slovaque de la ville Vysné Nemecké», indique l’ambassadeur Farhane.

Ces contacts n’ont pas tardé à donner des résultats sur le terrain. «La police slovaque des frontières a fait montre d’une coopération exemplaire et veille à réserver un traitement spécial aux étudiants marocains en facilitant leur accès à la ville de Nemecké», témoigne Azeddine Farhane.

Il suffit de présenter une CIN ou un passeport marocain pour obtenir le laissez-passer, le document qui permettra ensuite aux étudiants marocains de regagner le Maroc en empruntant les vols spéciaux de la compagnie nationale Royal Air Maroc. Un premier vol est programmé demain, vendredi 4 mars à 10h45 depuis l’aéroport de Bratislava (à 600 kilomètres de Vysné Nemecké), suivi d’un deuxième vol prévu le lendemain, samedi 5 mars à 11h45, au départ cette fois-ci de l’aéroport de Kosice, à 50 kilomètres de Vysné Nemecké.

Désormais, tous les moyens sont mobilisés pour assister les étudiants marocains dans de bonnes conditions. Selon la même source, les autorités slovaques ont mis à la disposition du Maroc des logements qui les accueilleront, en attendant les vols de Royal Air Maroc. Une prise en charge est également assurée par les autorités slovaques pour les personnes malades.



Interrogé sur les difficultés rencontrées par l'équipe de l’ambassade dans le cadre de cette mission, Azeddine Farhane déplore les files interminables des réfugiés de l’autre côté de la frontière avec l’Ukraine.

«Pour des raisons sécuritaires imposées par les autorités slovaques, nous n’avons malheureusement pas la possibilité d’accéder à cette frontière. Mais quand les ressortissants marocains parviennent au poste de police slovaque des frontières, ils sont accueillis par le staff de l’ambassade qui ne ménage aucun effort pour leur fournir les facilités nécessaires», a expliqué le diplomate marocain.

Selon le dernier bilan actualisé ce jeudi matin, 3 mars 2022, pas moins de 2.250 ressortissants marocains ont pu fuir l’Ukraine en transitant par le territoire slovaque.