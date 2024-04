Les accidents du travail et les maladies professionnelles causent plus de 2000 décès par an au Maroc

L’Organisation démocratique du travail (ODT) a indiqué que le Maroc enregistre chaque année plus de 2.000 morts à cause des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces données qui ont été révélées à l’occasion de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail (28 avril) montrent que le coût des accidents du travail représente 4,5 % du produit national brut (PIB), rapporte Al Ahdath Al Maghribia du lundi 29 avril.

Le Secrétaire général de l’ODT, Ali Lotfi, a indiqué que les causes de ces décès sont dues à l’obsolescence de certaines législations, l’absence de contrôle, la faiblesse de la prévention et de la responsabilité sociale de l’entreprise. Il a appelé le gouvernement et le ministère du travail à «procéder à la révision des lois devenues obsolètes en raison des mutations économiques et environnementales et du système de gestion de la sécurité et de la santé professionnelles. Il faut en outre adopter un mécanisme global et organisant le travail commun entre les travailleurs et l’entreprise ainsi que des mécanismes juridiques et de gestion pour appliquer les mesures de sécurité et de santé».

Dans le même sillage, l’ODT a indiqué que le Maroc manque de données précises et transparentes à cause du non-respect du système de déclaration et aussi de sa complexité ainsi que la faiblesse des indemnisations. La faiblesse de l’adhésion des catégories actives à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) est également pointée du doigt malgré son caractère obligatoire pour toute entreprise soumise au système de la sécurité sociale dans le secteur privé. De ce fait, le nombre des salariés déclarés à la CNSS ne dépasse pas 4 millions et le nombre des entreprises qui y adhèrent atteint 316.000 en plus de 565.000 fonctionnaires civils.

Le communiqué du syndicat, relaie Al Ahdath Al Maghribia, souligne que les statistiques des compagnies d’assurance au Maroc montrent que le nombre des accidents du travail déclarés s’élève à 45.000 chaque année tout en causant 2000 décès. L’assurance contre les accidents de travail demeure limitée dans le secteur privé. Conséquence: le Maroc enregistre 47,8 accidents du travail mortels pour 100.000 travailleurs et un taux de risque 2,5 fois plus grand que celui des pays du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord.