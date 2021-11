© Copyright : MAP

Les voyageurs, nationaux comme étrangers, pourront désormais quitter ou entrer au Maroc à travers le poste-frontière d'El Guerguerat, apprend Le360 auprès des autorités locales.

Dès ce mercredi 10 novembre, il est possible aux voyageurs en provenance de, et en direction du Maroc, d’emprunter le poste-frontière d'El Guerguerat entre le Royaume et la Mauritanie, apprend Le360 auprès des autorités locales de la province d’Aousserd dont relève administrativement la commune rurale homonyme qui l'abrite.

«Les personnes, à bord de véhicules particuliers ou de tourisme sont libres de quitter le Maroc ou d’y accéder librement à conditions de respecter les dispositions légales encadrant le séjour au Maroc et qui sont en vigueur dans toutes les frontières du pays», affirment les sources interrogées par Le360.

Le passage d'El Guerguerat avait été fermé aux voyageurs le 18 mars 2020 suite à la décision du Maroc de verrouiller ses frontières pour faire face à la pandémie du Covid-19. Cependant, le même passage est resté ouvert pour le transit des marchandises depuis et vers le Royaume.