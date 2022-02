© Copyright : Fadel Senna - AFP

Les funérailles de Rayan Ouram, 5 ans, se tiendront ce lundi 7 février 2022, dans un cadre familial et intime, au cimetière du village de Daroutane, à proximité du lieu de résidence des parents du petit garçon, a appris Le360 de sources concordantes.

La dépouille du petit Rayan avait auparavant été transférée à l’hôpital militaire de Rabat, après la fin des opérations de sauvetage, pour une autopsie, indiquent ces mêmes sources.

Les parents du défunt, Khalid Ouram et Ouassima Kharchich, sont pris en charge par les autorités, afin qu’ils puissent faire leur deuil dans le calme et le recueillement, loin de toute agitation et sollicitations, tout particulièrement celles des médias.

Samedi 5 février 2022, vers 21h30, les équipes de secouristes ont réussi, après 5 jours d’efforts continus, à extraire Rayan Ouram du puits de 32 mètres de profondeur dans lequel il était bloqué depuis le mardi 1er février, vers 14 heures. Malheureusement, le petit garçon de cinq ans n’a pas survécu à cet accident.

Le Roi Mohammed VI s'est entretenu au téléphone avec les parents du défunt pour leur exprimer personnellement «ses plus vives condoléances et sa sincère compassion». En cette douloureuse circonstance, les parents du petit Rayan, Khalid Ouram et son épouse, Ouassima Kharchich, ont été consolés et réconfortés par le Souverain, qui leur a dit «sa haute bienveillance et sa haute sollicitude».